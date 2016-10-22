"Ингольштадт" продлил безвыигрышную серию дортмундской "Боруссии"

В матче 8-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Ингольштадтом" – 3:3. От поражения гостей уже в добавленное время спас гол Кристиана Пулишича. Подопечные Томаса Тухеля не могут победить уже в трех играх бундеслиги подряд. Команда пока занимает шестое место в таблице. "Ингольштадт", набрав второе очко в сезоне, идет 17-м.

В другом поединке "Фрайбург" победил "Аугсбург" – 2:1. Единственный гол в составе гостей забил экс-игрок сборной Турции Халил Алтынтоп. Этот успех позволил "Фрайбургу" подняться на восьмое место в таблице. "Аугсбург" остался 12-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига

8-й тур

"Ингольштадт" - "Боруссия" Д - 3:3 (2:0)

Голы: Коэн, 6 (1:0). Лескано, 24 (2:0). Обамеянг, 59 (2:1). Лескано, 60 (3:1). Рамос, 69 (3:2). Пулишич, 90+1 (3:3).

"Ингольштадт": Нюланн, Матип, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Гросс, Коэн, Рожер, Хартманн, Лескано (Леки, 71), Хинтерзеер (Моралес, 89).

"Боруссия": Вайденфеллер, Пищек, Бартра, Пак Джу Хо (Пулишич, 46), Гинтер, Кастро (Гетце, 58), Кагава (Пасслак, 73), Вайгль, Дембеле, Рамос, Обамеянг.

Предупреждение: Рамос, 71.

Судья: Цвайер.

22 октября. Ингольштадт. Стадион Audi Sportpark.

"Фрайбург" – "Аугсбург" – 2:1 (0:0)

Голы: Филипп, 66 (1:0). Петерсен, 78 (2:0). Халил Алтынтоп, 84 (2:1).

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Франц, Хефлер, Абраши (Торрехон, 17), Грифо (Нидермайер, 90), Онур Булут, Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 55).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Янкер, Хинтереггер, Стафилидис (Шмидт, 85), Халил Алтынтоп, Качар (Кор, 77), Байер, Ку Джа Чхоль (Макс, 70), Шмид, Чи Дон Вон.

Предупреждение: Онур Булут, 54.

Судья: Грефе.

22 октября. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.