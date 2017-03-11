"Ингольштадт" и "Кельн" победителя не выявили

"Ингольштадт" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии победил сыграл вничью с "Кельном" - 2:2. В составе гостей дублем отметился нападающий Антони Модест.

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24-й тур

"Ингольштадт" - "Кельн" - 2:2 (1:1)

Голы: Модест, 15 - с пенальти (0:1). Лескано, 42 (1:1). Модест, 60 (1:2). Брегери, 69 (2:2).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Коэн, Киттель (Гросс, 67), Моралес (Рожер, 72), Леки, Лескано.

"Кельн": Хорн, Маро, Хайнц, Ольковски, Хектор, Леманн, Рауш, Хегер (Руднев, 79), Йоич (Суботич, 70), Модест, Осако.

Предупреждения: Ольковски, 28. Зуттнер, 37. Киттель, 38. Брегери, 61. Хайнц, 83. Гросс, 90+2. Леманн, 90+3.

Судья: Цвайер.

11 марта. Ингольштадт. Audi Sportpark.