Илкай Гюндоган: "Не волнуйтесь, я все еще жив"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поблагодарил за поддержку своих партнеров по команде. Футболисты "Сити" вышли на домашний матч 17-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:1) в футболках в поддержку 26-летнего хавбека. Напомним, у немецкого футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок. Отметим также, что многие пользователи интернета не поняли задумки игроков "Сити" и подумали, что таким образом они решили почтить память Гюндогана.

"Спасибо моим партнерам по команде и, конечно, поздравляю ребят с важнейшей победой над "Арсеналом". P.S. Не волнуйтесь, я все еще жив", – написал Гюндоган в твиттере.