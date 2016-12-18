Илкай Гюндоган: "Не волнуйтесь, я все еще жив"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поблагодарил за поддержку своих партнеров по команде. Футболисты "Сити" вышли на домашний матч 17-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:1) в футболках в поддержку 26-летнего хавбека. Напомним, у немецкого футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок. Отметим также, что многие пользователи интернета не поняли задумки игроков "Сити" и подумали, что таким образом они решили почтить память Гюндогана.
"Спасибо моим партнерам по команде и, конечно, поздравляю ребят с важнейшей победой над "Арсеналом". P.S. Не волнуйтесь, я все еще жив", – написал Гюндоган в твиттере.
Thanks to my teammates 👏👏🏽 & of course - congrats to my boys to this crucial win against #AFC👍 PS: Don't worry - I'm still alive 😉 #MCIARS pic.twitter.com/det9q7C8Wp– Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 18 декабря 2016 г.