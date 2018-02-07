Илкай Гюндоган: "Надеюсь, что в "Боруссии" будет мирная атмосфера после ухода Обамеянга"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, ранее выступавший в составе дортмундской "Боруссии", выразил надежду на то, что уход нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга положительно скажется на игре команды. Во время зимнего трансферного окна форвард перешел в "Арсенал".

– Не знаю, смог бы и я сделать так же, как Обамеянг, – приводит Sport Witness слова Обамеянга. – Меня тоже критиковали перед уходом. Частично я понимаю болельщиков. Но мне хотелось быть честным и отдавать все силы на благо команды.

Я надеюсь, что после его ухода в "Боруссии" воцарится мирная атмосфера. Подобные конфликты не оказывают положительного влияния на игру команды.