Илкай Гюндоган: "Меня забавляют разговоры о кризисе в "Боруссии"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, ранее выступавший в дортмундской "Боруссии", не видит смысла в рассуждениях о том, что его бывшая команда находится в кризисе. По словам хавбека, неправильно делать поспешные выводы.

На данный момент "шмели" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 20 очков после 11-ти туров. Это на 6 меньше, чем у "Баварии", которая является лидером.

– Меня забавляют разговоры о кризисе в "Боруссии". Мне сложно с этим согласиться или говорить об их тренере, – приводит Sport1.de слова Гюндогана. – В прошлом сезоне, учитывая средства, которые были у команды, она добилась почти всего. В этом "шмели" сильно удивили. Абсурдно хвалить команду после пяти матчей, а потом говорить о кризисе.