Илкай Гюндоган: "Хотел бы иметь карьеру, как у Швайнштайгера"

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган признался, что восхищен карьерой соотечественника Бастиана Швайнштайгера, выступавшего за национальную команду с 2004 по 2016 год. Также ему нравятся сравнения с ним.

- Был бы абсолютно счастлив, если бы провел карьеру, как у Швайнштайгера, - цитирует Goal Гюндогана. - Мы все знаем, что он сделал для немецкого футбола. Для меня большая честь быть сравниваемым с ним. Однако я просто пытаюсь внести что-то свое в команду. Хочу насладиться моментом и быть готовым, когда я буду нужен. Рад вернуться в сборную Германии.