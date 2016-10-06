17:50 | ФУТБОЛ — Германия

Илкай Гюндоган: "Хотел бы иметь карьеру, как у Швайнштайгера"

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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган признался, что восхищен карьерой соотечественника Бастиана Швайнштайгера, выступавшего за национальную команду с 2004 по 2016 год. Также ему нравятся сравнения с ним.

- Был бы абсолютно счастлив, если бы провел карьеру, как у Швайнштайгера, - цитирует Goal Гюндогана. - Мы все знаем, что он сделал для немецкого футбола. Для меня большая честь быть сравниваемым с ним. Однако я просто пытаюсь внести что-то свое в команду. Хочу насладиться моментом и быть готовым, когда я буду нужен. Рад вернуться в сборную Германии.

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