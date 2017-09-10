Икер Касильяс: "Желаю всего наилучшего Штайнхаус и всем женщинам-арбитрам, которые пойдут по ее стопам"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс поздравил Бибиану Штайнхаус, которая стала первой в истории футбола женщиной-арбитром, которая обслужила матч высшего европейского дивизиона среди мужских команд. Сегодня 38-летняя Штайнхаус отработала на встрече 3-го тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Вердером" (1:1).
– Я желаю всего самого наилучшего Бибиане Штайнхаус и всем женщинам-арбитрам, которые пойдут по ее стопам, – написал в Твиттере Касильяс.
Берегитесь, женщина! Кто судит бундеслигу
Toda la suerte del mundo para Bibiana Steinhaus y a las mujeres que vengan después!! 👍 pic.twitter.com/Pax4GnnrI9– Iker Casillas (@IkerCasillas) 10 сентября 2017 г.
ivanikisin27
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22:28
kuzmichov
Екатерина Монзуль на сегодняшний день уже отсудила 15 матчей в украинской футбольной премьер-лиге.
22:19