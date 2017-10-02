Игроки "Баварии" тренировались втайне от Анчелотти

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти был уволен не только из-за неудачных результатов, но также из-за конфликта с командой, сообщает Kicker. В прошлом сезоне свое недовольство тренировочным процессом высказывали Филипп Лам и Хаби Алонсо.

В этом сезоне игроков, которых не устраивала интенсивность занятий, стало больше. На конфликт с тренером пошли Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Жером Боатенг и другие. Некоторые футболисты устроили дополнительные занятия, но Анчелотти их отменил. После этого они стали тренироваться за пределами базы втайне от наставника.