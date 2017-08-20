13:18 | Футбол — Германия

Игрок "Гамбурга", получивший травму при праздновании гола, выбыл на семь месяцев

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Полузащитник "Гамбурга" Николай Мюллер выбыл из строя на длительный срок. Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний хавбек вернется на поле только через семь месяцев. Он повредил крестообразные связки правого колена.

Напомним, что Мюллер получил травму, празднуя забитый им гол в ворота "Аугсбурга".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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wedes

непруха. но потом больше праздновать не будет)

14:05

kauperwood37

даун...хотя что с футболиста спросить, надеюсь, они вычтут весь период из зряплаты у него

13:32

spetrov

В спорте есть какой-то аналог премии Дарвина?

13:28