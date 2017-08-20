Игрок "Гамбурга", получивший травму при праздновании гола, выбыл на семь месяцев

Полузащитник "Гамбурга" Николай Мюллер выбыл из строя на длительный срок. Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний хавбек вернется на поле только через семь месяцев. Он повредил крестообразные связки правого колена.

Напомним, что Мюллер получил травму, празднуя забитый им гол в ворота "Аугсбурга".