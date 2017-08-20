Игрок "Гамбурга", получивший травму при праздновании гола, выбыл на семь месяцев

Полузащитник "Гамбурга" Николай Мюллер выбыл из строя на длительный срок. Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний хавбек вернется на поле только через семь месяцев. Он повредил крестообразные связки правого колена.
Напомним, что Мюллер получил травму, празднуя забитый им гол в ворота "Аугсбурга".
Nicolai Müller of Hamburg is out for 7 months after injuring himself whilst celebrating scoring the winner 😳pic.twitter.com/0dgwoc5TAR– Ladbrokes (@Ladbrokes) 20 августа 2017 г.
wedes
непруха. но потом больше праздновать не будет)
14:05
kauperwood37
даун...хотя что с футболиста спросить, надеюсь, они вычтут весь период из зряплаты у него
13:32
spetrov
В спорте есть какой-то аналог премии Дарвина?
13:28