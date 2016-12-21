Игрок дрезденского "Динамо" доставлен в больницу с огнестрельным ранением

Защитник дрезденского "Динамо" Марк Вохс получил огнестрельное ранение, сообщает Bild. По информации издания, неизвестный открыл огонь неподалеку от табачного киоска. Владелица магазина, приходившаяся 21-летнему футболисту тетей, была убита. Ее муж и Вохс были доставлены с ранениями в больницу.

– Мы шокированы и опечалены тем, что произошло, – приводит Bild слова спортивного директора "Динамо" Ральфа Минге. – Все сотрудники "Динамо" поддерживают Марка и его семью. Сейчас важнее всего, чтобы он как можно скорее пошел на поправку. Я хочу выразить Марку и его семье глубочайшие соболезнования.

Сообщается, что на данный момент жизни Вохса ничто не угрожает. Полиция занимается поиском преступника.