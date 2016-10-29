Хюнтелар пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий "Шальке" Клас-Ян Хюнтелар выбыл из строя на несколько недель из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает пресс-служба клуба. В текущем сезоне голландский форвард провел в составе команды из Гельзенкирхена 10 матчей во всех турнирах, успев отметиться тремя забитыми мячами.
Напомним, что "Шальке" является соперником "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы. Первая встреча между соперниками была сыграна в Краснодаре и завершилась победой немецкой команды (1:0). Ответный матч состоится 3 ноября в Гельзенкирхене.
.@KJ_Huntelaar is set for a few weeks on the sidelines after suffering an LCL injury in final training. Get well soon! #s04 pic.twitter.com/7H1PLVBFrD– FC Schalke 04 (@s04_en) 29 октября 2016 г.