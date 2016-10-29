Хюнтелар пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий "Шальке" Клас-Ян Хюнтелар выбыл из строя на несколько недель из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает пресс-служба клуба. В текущем сезоне голландский форвард провел в составе команды из Гельзенкирхена 10 матчей во всех турнирах, успев отметиться тремя забитыми мячами.

Напомним, что "Шальке" является соперником "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы. Первая встреча между соперниками была сыграна в Краснодаре и завершилась победой немецкой команды (1:0). Ответный матч состоится 3 ноября в Гельзенкирхене.