Хуммельс стал блондином из-за проигранного спора

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс подчеркнул, что смена имиджа связана с проигранным спором. Футболист впервые вышел на поле с покрашенными волосами в матче 16-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (3:0).

- Во время Октоберфеста я с приятелем играл в боулинг и проиграл, - приводит Bild слова Хуммельса. - Он с одной попытки сбил больше кеглей, чем я за три.

Опасался, что будет хуже, но при правильном освещении выгляжу неплохо. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Жена тоже переживала из-за этого, но волосы скоро отрастут. Мы переживем.