Хуммельс присоединился к Мате и будет жертвовать 1 процент зарплаты на благотворительность

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс будет отдавать 1 процент зарплаты на благотворительность, сообщает The Telegraph. Он присоединился к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, который будет направлять деньги организации Common Goal, занимающейся развитием футбола по всему миру.

– Когда услышал об этой организации, понял, что это шанс для футбола сделать наш мир лучше, и захотел стать частью этого, – сказал Хуммельс.

Ранее Мата заявил, что хотел бы сформировать свою сборную из 11 человек, каждый из которых будет отдавать 1 процент зарплаты в фонд.