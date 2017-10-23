Хуммельс повредил голеностоп в матче против "Гамбурга"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс получил травму голеностопа в матче 9-го тура Бундеслиги против "Гамбурга" (1:0), информирует Bild. Футболист провел полную встречи, он пожаловался на болевые ощущения уже после игры. Обследование показало, что у немца трещина в голеностопе.

Ожидается, что матч 2-го раунда Кубка Германии против "Лейпцига" Хуммельс пропустит. Встреча состоится в среду, 25 октября.

В этом сезоне Хуммельс провел в составе "Баварии" 9 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и сделал одну результативную передачу.