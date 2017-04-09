16:45 | ФУТБОЛ — Германия

Хуммельс получил травму на тренировке "Баварии"

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Защитник "Баварии" Матс Хуммельс получил травму на утренней тренировке команды, сообщает Bild. Немецкий защитник повредил стопу и не смог продолжить тренировку, с поля его увезли на карте. О том, сможет ли Хуммельс сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала", будет известно позднее.

Отметим также, что Хуммельс не принимал участия во вчерашней встрече 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (4:1), так как главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти решил предоставить футболисту отдых перед поединком против "Реала".

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