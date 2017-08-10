Хуммельс ответил на мем с Феллаини

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс не остался в стороне от ставшего популярным мема с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Маруаном Феллаини.

Напомним, во время матча за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "МЮ" (2:1) мяч попал Феллаини в голову. Этот момент был запечатлен фотографом - лицо бельгийца приняло очень смешную гримасу.

Позже сам игрок опубликовал ее на своей странице в Твиттере и поблагодарил каждого, кто отправил ему картинку. При этом кадр стал мемом.

Хуммельс также выложил фотографию, где он, еще будучи игроком "Боруссии", запечатлен после попадания мяча в лицо. Гримаса в этом кадре получилась сопоставимой с той, которая была у Феллаини. Подпись гласит: "Делаю "Феллаини – челлендж" еще до того, как он стал популярным".