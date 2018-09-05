Хуммельс - о Боатенге: "Здорово, что он остался"

Защитник "Баварии" и сборной Германии Матс Хуммельс заявил, что не ждет никаких бонусов в борьбе с Джеромом Боатенгом и Никласом Зюле за место в основе мюнхенского клуба. Футболист остался в запасе в матче 1-го тура бундеслиги против "Хоффенхайма" (3:1), но вышел в основе во 2-м туре со "Штутгартом" (3:0).

- Все три защитника хороши, - приводит Sportbild слова Хуммельса. - Мне не нужны никакие бонусы. Каждый игрок команды когда-либо оказывался на скамейке запасных. Было бы очень высокомерно по отношению к двум другим, если бы я не согласился тогда не играть. Джером и Ники - сенсационные центральные защитники. Здорово, что Джером остался с нами, потому что мы бы остались всего с двумя центральными защитниками.

Боатенг выступает за "Баварию" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, стоимость 30-летнего игрока обороны составляет 45 миллионов евро.