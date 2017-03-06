21:47 | ФУТБОЛ — Германия

Хуммельс не справился со стаканом кофе по дороге к автобусу

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Защитник "Баварии" Матс Хуммельс по дороге к клубному автобусу выронил стакан с кофе, испачкав себе костюм. Немцу пришлось возвращаться и отмываться от напитка, а его одноклубник Томас Мюллер отреагировал на инцидент смехом.

Напомним, что завтра "Бавария" проведет ответный матч против "Арсенала" в 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 5:1.

– В моем стиле, – написал в "Твиттере" Хуммельс.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

он что, не знает, что скоро ВАДА запретит кофе?!

21:59

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