Хуммельс не справился со стаканом кофе по дороге к автобусу

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс по дороге к клубному автобусу выронил стакан с кофе, испачкав себе костюм. Немцу пришлось возвращаться и отмываться от напитка, а его одноклубник Томас Мюллер отреагировал на инцидент смехом.

Напомним, что завтра "Бавария" проведет ответный матч против "Арсенала" в 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 5:1.

– В моем стиле, – написал в "Твиттере" Хуммельс.