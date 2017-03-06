Хуммельс не справился со стаканом кофе по дороге к автобусу

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс по дороге к клубному автобусу выронил стакан с кофе, испачкав себе костюм. Немцу пришлось возвращаться и отмываться от напитка, а его одноклубник Томас Мюллер отреагировал на инцидент смехом.
Напомним, что завтра "Бавария" проведет ответный матч против "Арсенала" в 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 5:1.
– В моем стиле, – написал в "Твиттере" Хуммельс.
Läuft bei mir pic.twitter.com/jgyMhud1C6– Mats Hummels (@matshummels) 6 марта 2017 г.
shpasic
он что, не знает, что скоро ВАДА запретит кофе?!
21:59