Хольгер Бадштубер: "Покидаю "Баварию" с чувством чистой любви"

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер, играющий до конца сезона на правах аренды за "Шальке", подтвердил, что станет свободным агентом. Мюнхенский клуб решил не продлевать с ним контракт.

– 1900 слов, воспоминаний и историй приходят в голову, когда я думаю о "Баварии", – написал в своем Твиттере Бадштубер. – 15 лет я дышал и жил жизнью клуба. Теперь я прощаюсь. Покидаю "Баварию" с чувством чистой любви. Благодарю болельщиков, своих бывших партнеров по команде. Времена меняются, люди уходят. Связь с клубом останется навсегда. Но я начну новую главу этим летом.