"Хоффенхайм" забил "Вердеру" 5 голов и догнал дортмундскую "Боруссию"

В матче 33-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" обыграл "Вердер" со счетом 5:3. Подопечные Юлиана Нагельсманна вели по ходу поединка 5:0, но пропустили трижды. Победа позволила "Хоффенхайму" догнать по очкам дортмундскую "Боруссию", сыгравшую вничью с "Гамбургом".

В другом поединке "Кельн" на выезде сыграл вничью с "Байером" и догнал по очкам идущую шестой "Герту".

Еще в одной встрече "Майнц" победил "Айнтрахт" и оторвался от зоны переходных матчей на 2 очка.

Чемпионат Германии

Бундеслига

33-й тур

"Байер" - "Кельн" - 2:2 (0:1)

Голы: Йоич, 14 (0:1). Клюнтер, 49 (0:2). Кисслинг, 60 (1:2). Похьянпало, 71 (2:2).

"Байер": Лено, Та, Едвай, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер, Арангис (Кампль, 57), Брандт, Хаферц (Бэйли, 86), Кисслинг, Эрнандес (Похьянпало, 68).

"Кельн": Хорн, Суботич, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Биттенкурт (Хегер, 57), Йоич (Рауш, 76), Модест, Цоллер (Осако, 46).

Предупреждения: Леманн, 62. Рауш, 90+2.

Судья: Перль.

"Майнц" - "Айнтрахт" - 4:2 (0:1)

Голы: Хргота, 42 (0:1). Сеферович, 50 (0:2). Кордоба, 60 (1:2). Белль, 62 (2:2). Муто, 76 (3:2). Де Бласис, 90+3 - с пенальти (4:2).

"Майнц": Хут, Балогун, Брозински, Донати, Белль, Фрай (Латца, 75), Озтунали (Муто, 46), Гбамен, Кркич, Кордоба (Куайсон, 87), Де Бласис.

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Тавата (Ребич, 79), Очипка, Чэндлер, Хектор, Баркок (Безушков, 69), Фабиан, Гачинович, Сеферович (Варела, 76), Хргота.

Предупреждения: Чэндлер, 12. Фабиан, 53. Белль, 73. Муто, 77. Ребич, 84. Кркич, 89. Безушков, 90. Де Бласис, 90+4.

Судья: Фриц.

"Вердер" - "Хоффенхайм" - 3:5 (0:3)

Голы: Солои, 7 (0:1). Крамарич, 11 (0:2). Цубер, 40 (0:3). Крамарич, 49 (0:4). Бичакчич, 51 (0:5). Гебреселассие, 59 (1:5). Баргфреде, 86 (2:5). Бауэр, 90 (3:5).

"Вердер": Видвальд, Сане, Гебреселассие, Велькович, Юнузович, Бартельс, Делэйни (Кайнц, 75), Гнабри (Гарсия, 54), Эггештайн (Баргфреде, 54), Бауэр, Крузе.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Зюле (Толян, 60), Руди, Фогт, Цубер, Демирбай, Крамарич, Солои (Вагнер, 69), Ут (Амири, 63).

Предупреждения: Зюле, 12. Бауэр, 80.

Судья: Зиберт.