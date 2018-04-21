"Хоффенхайм" забил 5 голов "Лейпцигу" в гостях

"Хоффенхайм" разгромил "Лейпциг" в выездном матче 31-го тура чемпионата Германии - 5:2. Это позволило гостям обойти соперника в турнирной таблице и подняться на пятое место.

Чемпионат Германии

Бундеслига

31-й тур

"Лейпциг" - "Хоффенхайм" - 2:5 (0:3)

Голы: Ут, 14 (0:1). Гнабри, 35 (0:2). Кадержабек, 45 (0:3). Ут, 59 (0:4). Кейта, 59 (1:4). Рупп, 64 (1:5). Упамекано, 88 (2:5).

"Айнтрахт" Ф - "Герта" - 0:3 (0:0)

Голы: Зельке, 57 - с пенальти (0:1). Леки, 77 (0:2). Эссвайн, 90+1 (0:3).

Удаление: Хасебе (А), 80.

"Гамбург" - "Фрайбург" - 1:0 (0:0)

Гол: Холтби, 54.

Удаление: Чаглар Сеюнджю (Ф), 71.

"Штутгарт" - "Вердер" - 2:0 (1:0)

Голы: Гентнер, 13 (1:0). Озджан, 90+1 (2:0).