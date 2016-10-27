"Хоффенхайм" уступил "Кельну" в Кубке Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии "Кельн" на своем поле в дополнительное время одолел "Хоффенхайм" – 2:1. Решающий мяч на счету лучшего бомбардира "козлов" Антони Модест. Все 90 минут в составе хозяев провел на поле Константин Рауш, признававшийся в интервью "СЭ" в своем желании играть за сборную России. Соперник его команды по следующему раунду определится позднее в результате жеребьевки.
Кубок Германии
1/16 финала
Кубок Германии
"Кельн" – "Хоффенхайм" – 2:1 д.в. (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хюбнер, 8 (0:1). Риссе, 36 (1:1). Модест, 91 (2:1).
"Кельн": Хорн, Маврай, Серенсен, Ольковски, Хектор, Леманн (Озджан, 63), Рауш, Риссе, Модест, Руднев (Хайнц, 105+1), Цоллер (Маро, 98).
"Хоффенхайм": Бауманн, Зюле, Хюбнер (Солои, 104), Руди, Фогт, Рупп (Толян, 65), Цубер, Демирбай, Амири (Варгас, 85), Вагнер, Крамарич.
Предупреждения: Демирбай, 33. Серенсен, 90+2. Модест, 96. Солои, 112.
Судья: Фриц.
26 октября. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2016-2017/playoff/