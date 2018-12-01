"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Шальке"

"Хоффенхайм" и "Шальке" сыграли вничью в 13-м туре чемпионата Германии - 1:1. Голами отличились Андрей Крамарич и Набиль Бенталеб.

"Хоффенхайм", набрав 21 очко, остался на 6-й строчке турнирной таблицы бундеслиги, "Шальке" с 14-ю очками поднялся на 11-е место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

13-й тур

"Хоффенхайм" - "Шальке-04" - 1:1 (0:0)

Голы: Крамарич, 59 - с пенальти (1:0). Бенталеб, 73 - с пенальти (1:1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Адамс Нуху, Цубер (Шульц, 70), Демирбай, Гриллич, Крамарич (Нелсон, 64), Бельфодиль (Солои, 80), Жоэлинтон.

"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Руди, Калиджури, Очипка, Бенталеб (Мендиль, 87), Шепф, Сердар (Стамбули, 70), Бургшталлер, Райт (Маккенни, 70).

Предупреждения: Крамарич, 10. Настасич, 23. Бельфодиль, 45+2. Калиджури, 55. Сане, 62. Адамс Нуху, 88.

Судья: Кампка (Германия).

1 декабря. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена".

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