"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Гамбургом"

"Хоффенхайм" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с "Гамбургом" - 2:2. Команда Юлиана Нагельсманна набрала 21 очко и по этому показателю делит третье место с дортмундской "Боруссией", "Кельном" и "Гертой". Отметим также, что "Хоффенхайм" наравне с лидирующим в таблице "Лейпцигом" остается одной из двух команд бундеслиги, не потерпевших в этом сезоне ни одного поражения в чемпионате.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

"Хоффенхайм" - "Гамбург" - 2:2 (1:1)

Голы: Костич, 28 (0:1). Вагнер, 45+1 (1:1). Цубер, 49 (2:1). Мюллер, 61 (2:2).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Руди, Фогт (Бичакчич, 22), Цубер, Демирбай (Рупп, 69), Амири, Вагнер, Крамарич (Варгас, 78).

"Гамбург": Матения, Джуру, Дикмайер, Сакаи, Острцолек, Дуглас Сантос, Холтби, Мюллер (Порат, 90+5), Грегорич (Ласогга, 80), Костич (Хант, 90+3), Юнг.

Предупреждения: Сакаи, 16. Бичакчич, 40. Мюллер, 42.

Судья: Хартманн.

20 ноября. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.