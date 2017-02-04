"Хоффенхайм" разгромил "Майнц", "Фрайбург" проиграл в Менхенгладбахе

В матче 19-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на своем поле крупно обыграл "Майнц" – 4:0. Дублем отметился Адам Солои. Его команда реабилитировалась за первое в сезоне поражение в прошлом туре и сохранила за собой третьей место в таблице. "Майнц" идет 12-м.

В другом поединке "Фрайбург" на выезде уступил "Боруссии" из Менхенгладбаха – 0:3. Этот успех позволил хозяевам подняться на 10-ю строчку. "Фрайбург" пока остается восьмым.

Чемпионат Германии

Бундеслига

19-й тур

"Хоффенхайм" – "Майнц" – 4:0 (1:0)

Голы: Ут, 5 (1:0). Терраццино, 81 (2:0). Солои, 86 (3:0). Солои, 90+1 (4:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер (Бичакчич, 83), Руди, Фогт, Цубер, Демирбай, Амири, Крамарич (Солои, 69), Ут (Терраццино, 76).

"Майнц": Лессль, Бунгерт, Брозински, Донати, Белль, Латца, Хайро, Рамалью (Фрай, 71), Кордоба (Озтунали, 58), Де Бласис, Муто (Кркич, 75).

Предупреждения: Кордоба, 37. Бауманн, 51. Кадержабек, 59. Озтунали, 90.

Судья: Винкманн.

4 февраля. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.

"Боруссия" М – "Фрайбург" – 3:0 (0:0)

Голы: Штиндль, 72 (1:0). Раффаэл, 78 (2:0). Херрманн, 90+2 (3:0).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Крамер, Дахуд, Раффаэл (Херрманн, 90), Штиндль (Дрмич, 88), Азар, Хан (Джонсон, 65).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Игневски, 83), Чаглар Сеюнджю, Франц, Абраши (Шустер, 87), Грифо, Хаберер, Петерсен, Нидерлехнер (Нильсен, 83).

Предупреждения: Штиндль, 56. Гюнтер, 56.

Судья: Брих.

4 февраля. Менхенгладбах. Стадион Stadion im Borussia-Park.