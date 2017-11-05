"Хоффенхайм" разгромил "Кельн", Рауш провел весь матч

"Кельн" на своем поле проиграл "Хоффенхайму" (0:3) в матче 11-го тура чемпионата Германии. Дублем в составе гостей отметился Сандро Вагнер. У хозяев полный матч провел защитник сборной России Константин Рауш.

"Хоффенхайм" прервал серию из четырех матчей без побед (2 ничьих, 2 поражения). "Кельн", в свою очередь, продлил безвыигрышную серию до 11 матчей (2 ничьих, 9 поражений).

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11-й тур

"Кельн" - "хоффенхайм" - 0:3 (0:1)

Голы: Гайгер, 9 (0:1). Вагнер, 56 - с пенальти (0:2). Вагнер, 80 (0:3).

"Кельн": Т.Хорн, Маро, Хайнц, Ольковски, Леманн (Серенсен, 79), Рауш, Биттенкурт, Озджан (Йоич, 59), Осако, Цоллер (Хандверкер, 67), Гирасси.

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Акпогума, Пош, Фогт, Демирбай, Амири (Крамарич, 67), Гайгер (Полански, 77), Гриллич, Вагнер (Нордтвейт, 82), Ут.

Предупреждения: Фогт, 22. Биттенкурт, 28. Осако, 37. Демирбай, 53. Ольковски, 55. Йоич, 64. Вагнер, 76.

Судья: Айтекин.

5 ноября. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.