"Хоффенхайм" разгромил "Кельн". "Герта" сломила сопротивление "Вольфсбурга"

"Хоффенхайм" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии с крупным счетом обыграл "Кельн" (4:0). Команда Юлиана Нагельсманна до сих пор остается единственным коллективом, не потерпевшим в нынешнем сезоне в бундеслиге ни одного поражения.
В другом матче "Герта" обыграла "Вольфсбург" (3:2). Победа позволила команде подняться на 3-ю строчку в турнирной таблице.
Чемпионат Германии
Бундеслига
13-й тур
"Хоффенхайм" - "Кельн" - 4:0 (2:0)
Голы: Вагнер, 8 (1:0). Толян, 39 (2:0). Вагнер, 67 (3:0). Ут, 89 (4:0).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Толян, Хюбнер, Полански (Ут, 60), Руди, Фогт, Амири, Вагнер (Окс, 81), Крамарич (Барис Атик, 60).
"Кельн": Кесслер, Маврай, Серенсен, Хайнц, Хектор, Рауш, Риссе (Хартель, 24), Озджан (Руднев, 62), Модест, Осако, Цоллер (Гирасси, 62).
Предупреждения: Толян, 71. Маврай, 84.
Судья: Перль.
3 декабря. Зинсхайм. WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.
"Вольфсбург" - "Герта" - 2:3 (2:1)
Голы: Майораль, 12 (1:0). Платтенхардт, 16 (1:1). Зегуйн, 18 (2:1). Эссвайн, 69 (2:2). Калу, 90+1 - с пенальти (2:3).
"Вольфсбург": Бенальо, Брума, Кнохе, Родригес, Гилавоги (Луиз Густаву, 61), Калиджури, Арнольд, Зегуйн, Герхардт, Гомес, Майораль (Дракслер, 78).
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк (Аллан, 80), Лустенбергер, Штокер (Эссвайн, 59), Харагути (Дарида, 59), Калу, Шибер.
Предупреждения: Гилавоги, 28. Калиджури, 32. Платтенхардт, 59. Арнольд, 63. Зегуйн, 76. Шибер, 90+2.
Удаление: Зегуйн (Вольфсбург), 87.
Судья: Дрес.
3 декабря. Вольфсбург. Volkswagen Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/