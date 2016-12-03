"Хоффенхайм" разгромил "Кельн". "Герта" сломила сопротивление "Вольфсбурга"

"Хоффенхайм" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии с крупным счетом обыграл "Кельн" (4:0). Команда Юлиана Нагельсманна до сих пор остается единственным коллективом, не потерпевшим в нынешнем сезоне в бундеслиге ни одного поражения.

В другом матче "Герта" обыграла "Вольфсбург" (3:2). Победа позволила команде подняться на 3-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

13-й тур

"Хоффенхайм" - "Кельн" - 4:0 (2:0)

Голы: Вагнер, 8 (1:0). Толян, 39 (2:0). Вагнер, 67 (3:0). Ут, 89 (4:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Толян, Хюбнер, Полански (Ут, 60), Руди, Фогт, Амири, Вагнер (Окс, 81), Крамарич (Барис Атик, 60).

"Кельн": Кесслер, Маврай, Серенсен, Хайнц, Хектор, Рауш, Риссе (Хартель, 24), Озджан (Руднев, 62), Модест, Осако, Цоллер (Гирасси, 62).

Предупреждения: Толян, 71. Маврай, 84.

Судья: Перль.

3 декабря. Зинсхайм. WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.

"Вольфсбург" - "Герта" - 2:3 (2:1)

Голы: Майораль, 12 (1:0). Платтенхардт, 16 (1:1). Зегуйн, 18 (2:1). Эссвайн, 69 (2:2). Калу, 90+1 - с пенальти (2:3).

"Вольфсбург": Бенальо, Брума, Кнохе, Родригес, Гилавоги (Луиз Густаву, 61), Калиджури, Арнольд, Зегуйн, Герхардт, Гомес, Майораль (Дракслер, 78).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк (Аллан, 80), Лустенбергер, Штокер (Эссвайн, 59), Харагути (Дарида, 59), Калу, Шибер.

Предупреждения: Гилавоги, 28. Калиджури, 32. Платтенхардт, 59. Арнольд, 63. Зегуйн, 76. Шибер, 90+2.

Удаление: Зегуйн (Вольфсбург), 87.

Судья: Дрес.

3 декабря. Вольфсбург. Volkswagen Arena.