19:11 | ФУТБОЛ — Германия

"Хоффенхайм" подписал контракт с защитником Хоогмой


Защитник Джастин Хоогма стал игроком "Хоффенхайма", сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2021 года.

Ранее Хоогма выступал за голландский "Хераклес". В минувшем сезоне он отдал одну результативную передачу в 34 матчах.

В сезоне-2016/17 "Хоффенхайм" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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