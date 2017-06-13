"Хоффенхайм" подписал контракт с защитником Хоогмой

Защитник Джастин Хоогма стал игроком "Хоффенхайма", сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2021 года.
Ранее Хоогма выступал за голландский "Хераклес". В минувшем сезоне он отдал одну результативную передачу в 34 матчах.
В сезоне-2016/17 "Хоффенхайм" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Welcome to Hoffenheim, Justin #Hoogma. The 19 year old defender has signed a contract until June 2021. #tsg pic.twitter.com/Hm2pgTfv7j– TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) 13 июня 2017 г.