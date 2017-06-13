"Хоффенхайм" подписал контракт с защитником Хоогмой

Защитник Джастин Хоогма стал игроком "Хоффенхайма", сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2021 года.

Ранее Хоогма выступал за голландский "Хераклес". В минувшем сезоне он отдал одну результативную передачу в 34 матчах.

В сезоне-2016/17 "Хоффенхайм" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.