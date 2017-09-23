"Хоффенхайм" обыграл "Шальке" и возглавил турнирную таблицу

"Хоффенхайм" обыграл "Шальке" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Германии. В составе победителей мяч забил Деннис Гайгер, для которого гол стал первым в сезоне. Победный результат закрепил Лукас Рупп.

Благодаря этой победе "Хоффенхайм" на время поднялся на первое место в турнирной таблице. "Шальке" потерпел второе поражение подряд.

В другой встрече "Лейпциг" одержал победу над "Айнтрахтом" (2:1), победный гол на счету Тимо Вернера. "Герта" в меньшинстве уступила "Майнцу" (0:1). "Штутгарт" сыграл вничью с "Аугсбургом" (0:0), "Вердер" и "Фрайбург" также не забили голов (0:0).

Чемпионат Германии

6-й тур

"Хоффенхайм" – "Шальке-04" – 2:0 (1:0)

Голы: Гайгер, 13 (1:0). Рупп, 90+3 (2:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Нордтвейт, Гнабри (Вагнер, 54), Цубер (Шульц, 73), Амири (Рупп, 29), Гайгер, Крамарич, Ут.

"Шальке": Ферманн, Налду, Настасич, Керер, Коноплянка, Калиджури, Стамбули, Майер (Эмболо, 78), Арит, Маккенни (Горецка, 74), Ди Санто (Бургшталлер, 55).

Предупреждения: Майер, 16. Хюбнер, 58. Кадержабек, 82. Эмболо, 85. Вагнер, 85.

Судья: Штегеманн.

23 сентября. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.

"Вердер" – "Фрайбург" – 0:0

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Бауэр, Баргфреде (М.Эггештайн, 67), Делэйни, Кайнц (Хайрович, 78), Бартельс, Бельфодиль.

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Линхарт, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Терраццино (Кент, 63), Франц, Хефлер, Хаберер (Кат, 82), Нидерлехнер (Петерсен, 70).

Предупреждения: Кайнц, 19. Бауэр, 19. Чаглар Сеюнджю, 41.

Судья: Хартманн.

23 сентября. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.

"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" – 2:1 (1:0)

Голы: Огюстен, 28 (1:0). Вернер, 67 (2:0). Ребич, 77 (2:1).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Бернарду, 83), Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг, Демме, Вернер (Кайзер, 90+3), Огюстен (Поульсен, 73).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Чэндлер, Виллемс, Фалетт, де Гузман, Фернандеш (Боатенг, 27), Хасебе, Камада (Ребич, 56), Алле (Йович, 62), Вольф.Предупреждения: Боатенг, 62. Упамекано, 62. Ребич, 90.

Судья: Бранд.

23 сентября. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion).

"Майнц" - "Герта" - 1:0 (0:0)

Гол: Де Бласис, 54 - с пенальти (1:0).

"Майнц": Адлер, Брозински, Донати, Белль, Диалло, Фрай (Сердар, 69), Латца, Максим (Озтунали, 59), Гбамен, Де Бласис, Муто (Фишер, 87).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Шельбред (Дарида, 60), Лустенбергер, Дуда (Штокер, 72), Ибишевич, Калу, Леки (Эссвайн, 72).

Предупреждения: Де Бласис, 11. Лангкамп, 19. Муто, 53. Рекик, 53. Платтенхардт, 90+2. Озтунали, 90+3.

Удаление: Ибишевич (Герта), 89.

Судья: Штилер.

23 сентября. Майнц. Стадион Opel Arena.

"Штутгарт" - "Аугсбург" - 0:0

"Штутгарт": Цилер, Бек (Асано, 84), Аого, Бадштубер, Каминьски, Баумгартль, Павар, Брекало (Мангаля, 65), Аскасибар, Теродде, Донис (Гинчек, 71).

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Опар, Гауэлеув, Макс, Хеллер, Качар, Каиуби (Грегорич, 71), Ку Джа Чхоль (Моравек, 31), Хедира, Финнбогасон (Кордова, 87).

Предупреждения: Моравек, 40. Каиуби, 41. Аскасибар, 66.

Судья: Осмерс.

23 сентября. Штутгарт. Стадион Mercedes-Benz-Arena.