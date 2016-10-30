"Хоффенхайм" обыграл "Герту" и вышел на третье место

"Хоффенхайм" на своем поле в матче 9-го тура нанес поражение "Герте" – 1:0. Автором единственного гола стал защитник Никлас Зюле. Этот успех позволил его команде подняться на третье место в турнирной таблице, обойдя столичный клуб. "Хоффейнхайм" остается одной из трех команд, не потерпевшей ни одного поражения в бундеслиге в нынешнем сезоне.

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Бундеслига

9-й тур

"Хоффенхайм" – "Герта" – 1:0 (1:0)

Гол: Зюле, 31.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Руди, Фогт, Рупп (Солои, 84), Цубер (Толян, 62), Демирбай (Амири, 78), Вагнер, Крамарич.

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Брукс, Вайзер, Штарк, Шельбред (Калу, 72), Лустенбергер, Эссвайн (Шибер, 57), Харагути, Аллан, Ибишевич (Аллаги, 80).

Предупреждения: Вайзер, 62. Штарк, 69. Аллан, 75. Шибер, 84.

Судья: Кортус.

30 октября. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.