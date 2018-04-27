"Хоффенхайм" обыграл "Ганновер" и поднялся на четвертое место бундеслиги

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" дома переиграл "Ганновер" со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Андрей Крамарич. У гостей гол забил форвард Кенан Караман.

Отметим, что сине-белые не проигрывают в бундеслиге в девятом матче кряду.

"Хоффенхайм" поднялся на четвертое место турнирной таблицы, набрав 52 очка. "Ганновер", в активе которого 36 очков, располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига

32-й тур

"Хоффенхайм" - "Ганновер" - 3:1 (1:1)

Голы: Крамарич, 16 (1:0). Кенан Караман, 24 (1:1). Крамарич, 50 (2:1). Крамарич, 86 (3:1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Акпогума, Фогт, Нордтвейт, Гнабри (Цубер, 20), Демирбай (Бичакчич, 69), Амири, Крамарич, Ут (Солои, 63).

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб (Бебу, 55), Альборнос, Зорг, Элез (Фоссум, 67), Хюберс, Швеглер, Бакалорц (Харник, 80), Фюллкруг, Кенан Караман.

Предупреждения: Хюберс, 40. Амири, 57. Кадержабек, 85. Фогт, 88.

Судья: Иттрих.

27 апреля. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.

Турнирная таблица чемпионата Германии