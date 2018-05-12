"Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия" вслед за "Баварией" и "Шальке" заработали путевку в Лигу чемпионов

В заключительном 34-м туре чемпионата Германии разыгрывались две оставшиеся путевки в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. "Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия" вслед за "Баварией" и "Шальке" заработали данное право.



В 34-м туре "Хоффенхайм" и "Боруссия" проводили очный поединок, в котором "шмели" проиграли со счетом 1:3. Также "Байер" обыграл "Ганновер" со счетом 3:2. "Хоффенхайм", "Боруссия" и "Байер" набрали по 55 очков и рапределяли места в турнирной таблице по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В итоге "Хоффенхайм" с лучшей разницей (+18) стал третьим, "Боруссия" (+17) - четвертой, а "Байер" (+14) - пятым.



В Лиге Европы от Германии выступят "Байер" (с группового этапа) и ставший шестым "Лейпциг" (со второго квалификационного раунда).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

34-й тур



"Хоффенхайм" - "Боруссия Д" - 3:1 (1:0)



Голы: Крамарич, 26 (1:0). Ройс, 58 (1:1). Солои, 63 (2:1). Кадержабек, 73 (3:1).



"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Акпогума, Фогт, Цубер (Амири, 65), Гриллич, Крамарич (Полански, 79), Солои, Ут (Хак, 88).



"Боруссия Д": Бюрки (Вайденфеллер, 90+4), Пищек, Шмельцер, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Нури Шахин, Ройс, Вайгль, Пулишич, Санчо, Шюррле (Кагава, 74).



Судья: Грефе.





"Байер" - "Ганновер-96" - 3:2 (2:0)



Голы: Аларио, 3 (1:0). Аларио, 18 (2:0). Брандт, 55 (3:0). Фюллкруг, 90+1 (3:1). Харник, 90+4 (3:2).



Нереализованный пенальти: Венделл (Байер), 6 (вратарь)



"Байер": Лено, Та, Едвай, Венделл, Л.Бендер (Кисслинг, 83), Баумгартлингер (Кор, 23), Арангис (Беллараби, 74), Брандт, Хаферц, Аларио, Бэйли.



"Ганновер-96": Эссер, Сане, Корб, Острцолек, Элез (Бебу, 46), Хюберс, Бакалорц, Фоссум (Альборнос, 74), Майер (Майна, 63), Харник, Фюллкруг.



Предупреждения: Хюберс, 14. Острцолек, 34. Едвай, 65. Кор, 79.



Судья: Винкманн.







"Герта" - "РБ Лейпциг" - 2:6 (1:3)



Голы: Упамекано, 2 (0:1). Ибишевич, 4 (1:1). Лукман, 8 (1:2). Огюстен, 22 (1:3). Вернер, 49 (1:4). Огюстен, 54 (1:5). Калу, 64 (2:5). Брума, 82 (2:6).



"Герта": Ярстейн, Пекарик (Шибер, 58), Платтенхардт, Рекик, Торунарига, Лустенбергер (Шельбред, 68), Дарида, Ибишевич, Калу, Леки, Зельке (Миттельштедт, 83).



"Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Конате, Кампль, Кейта (Ильзанкер, 76), Ляймер, Демме, Вернер (Поульсен, 79), Огюстен, Лукман (Брума, 62).



Предупреждения: Лукман, 37. Лустенбергер, 46.



Судья: Яблонски.





"Бавария" - "Штутгарт" - 1:4 (1:2)



Голы: Гинчек, 5 (0:1). Толиссо, 21 (1:1). Донис, 42 (1:2). Аколо, 52 (1:3). Гинчек, 55 (1:4).



"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Зюле, Рибери (Руди, 70), Мюллер (Вагнер, 68), Родригес, Тиагу Алькантара, Толиссо (Хави Мартинес, 46), Киммих, Левандовски.



"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Гентнер, Томми, Аколо (Брун Ларсен, 77), Мангаля, Гинчек (Каминьски, 70), Донис (Циммерманн, 88).



Предупреждение: Хуммельс, 86.



Судья: Штегеманн.





"Шальке-04" - "Айнтрахт Ф" - 1:0 (1:0)



Гол: Бургшталлер, 26 (1:0).



"Шальке-04": Ферманн (Нюбель, 46), Налду, Очипка (Тойхерт, 68), Керер, Коноплянка (Рахман Баба, 57), Калиджури, Стамбули, Горецка, Арит, Маккенни, Бургшталлер.



"Айнтрахт Ф": Градецки, Русс, Да Коста, Виллемс, Сальседо, Боатенг, Фернандеш (де Гузман, 46), Маскарель, Гачинович (Ребич, 46), Алле (Йович, 65), Вольф.



Предупреждения: Сальседо, 45. Маскарель, 66.



Судья: Вилленборг.



"Фрайбург" - "Аугсбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Хефлер, 49 (1:0). Кляйндинст, 65 (2:0).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Кюблер, Терраццино, Франц (Штенцель, 61), Хефлер, Хаберер (Чаглар Сеюнджю, 86), Петерсен (Кох, 72), Кляйндинст.

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Дансо, Байер, Моравек (Аста, 80), Каиуби, Шмид, Хедира (Кордова, 55), Рихтер, Финнбогасон.

Предупреждения: Хинтереггер, 27. Терраццино, 82. Кордова, 87.

Судья: Данкерт.



"Майнц" - "Вердер" - 1:2 (1:1)

Голы: Гбамен, 12 (1:0). Кайнц, 23 (1:1). Гебреселассие, 79 (1:2).

"Майнц": Мюллер, Брозински, Донати (Куайсон, 80), Белль, Хак, де Йонг (Максим, 52), Озтунали (Хольтманн, 63), Гбамен, Баку, Де Бласис, Муто.

"Вердер": Павленка, Лангкамп (Гондорф, 40), Гебреселассие, Аугустинссон, Фридль, Баргфреде, Делэйни, Кайнц (Юнузович, 85), М.Эггештайн, Крузе, Рашица (Й.Эггештайн, 67).

Предупреждение: Гондорф, 84.

Судья: Петерсен.