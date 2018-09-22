"Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью, "Вердер" победил "Аугсбург"

"Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия" в матче 4-го тура чемпионата Германии сыграли вничью со счетом 1:1.

В другой встрече "Вердер" в гостях победил "Аугсбург" - 3:2.

"Герта" на своем поле обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 4:2.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

4-й тур

"Хоффенхайм" - "Боруссия" Д - 1:1 (1:0)

Голы: Жоэлинтон, 44 (1:0). Пулишич, 84 (1:1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Бичакчич, Шульц, Бренет, Пош, Биттенкурт, Цубер (Нордтвейт, 70), Гриллич, Крамарич (Солои, 78), Жоэлинтон (Бельфодиль, 86).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Шмельцер, Диалло, Аканджи, Витсель, Кагава (Филипп, 70), Ройс, Дахуд (Дилэйни, 60), Пулишич, Вольф (Санчо, 61).

Предупреждения: Дахуд, 21. Пош, 57. Нордтвейт, 90+1.

Удаление: Диалло, 75.

Судья: Осмерс (Германия).

22 сентября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".

"Аугсбург" - "Вердер" - 2:3 (1:2)

Голы: Крузе, 34 (0:1). М.Эггештайн, 36 (0:2). Ку Джа Чхоль, 45+3 (1:2). Макс, 47 (2:2). Классен, 75 (2:3).

"Аугсбург": Гифер, Хинтереггер, Гауэлеув, Фрамбергер, Макс, Байер, Ку Джа Чхоль (Моравек, 68), Грегорич, Хедира (Кордова, 81), Хан, Рихтер (Каиуби, 42).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде, Кайнц (Мевальд, 82), Классен, М.Эггештайн, Писарро (Харник, 69), Крузе (Й.Эггештайн, 87).

Предупреждения: Байер, 6. Хан, 39. Павленка, 90+3.

Судья: Цвайер (Германия).

22 сентября. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

"Герта" - "Боруссия М" - 4:2 (2:1)

Голы: Азар, 29 - с пенальти (0:1). Ибишевич, 31 (1:1). Лазаро, 34 (2:1). Ибишевич, 63 (3:1). Плеа, 67 (3:2). Дуда, 73 (4:2).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Люккассен, 87), Груич (Шельбред, 72), Майер, Дилросюн, Ибишевич (Зельке, 76), Калу.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке (Нойхаус, 46), Гинтер, Эльведи (Кюизанс, 77), Джонсон (Херрманн, 46), Штробль, Хофманн, Закария, Азар, Плеа.

Предупреждения: Дуда, 18. Штарк, 29. Закария, 56. Херрманн, 69.

Судья: Шмидт (Германия).

22 сентября. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

"Нюрнберг" - "Ганновер-96" - 2:0 (0:0)

Голы: Антон, 76 - в свои ворота (1:0). Кнелль, 77 (2:0).

Нереализованный пенальти: Мисидьян, 31 (вратарь)

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Мюль, Беренс, Кубо, Петрак, Фукс (Левен, 64), Исхак (Эррас, 86), Мисидьян (Кнелль, 73).

"Ганновер-96": Эссер, Альборнос, Зорг, Виммер, Антон, Швеглер (Элез, 83), Харагути (Бакалорц, 46), Уоллас, Фюллкруг, Вуд (Корб, 31), Бебу.

Предупреждения: Мисидьян, 14. Швеглер, 18. Петрак, 64. Левен, 66.

Удаление: Альборнос, 29.

Судья: Данкерт (Германия).

22 сентября. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".

"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 1:3 (0:2)

Голы: Шоллои, 7 (0:1). Петерсен, 21 (0:2). Франц, 50 (0:3). Мехмеди, 61 (1:3).

Нереализованный пенальти: Петерсен, 21 (вратарь)

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт (Брекало, 68), Виллиам, Камачо, Арнольд (Юнус Малли, 85), Штеффен (Гинчек, 46), Мехмеди, Вегхорст.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Кох, Терраццино (Нидерлехнер, 75), Франц (Линхарт, 67), Хефлер, Шоллои (Вальдшмидт, 41), Петерсен.

Предупреждения: Шоллои, 26. Хефлер, 75. Нидерлехнер, 90.

Судья: Штегеманн (Германия).

22 сентября. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".