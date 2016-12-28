08:42 | ФУТБОЛ — Германия

Хитцфельд уверен, что Анчелотти приведет "Баварию" к титулам

0
0
0

Бывший главный тренер "Баварии" Оттмар Хитцфельд уверен, что под руководством Карло Анчелотти клуб завоюет множество титулов. По его словам, команды в которых работал итальянский специалист, набирали ход во второй половине сезона.

- Анчелотти разрабатывает схемы тренировок и взаимоотношения между игроками, - приводит TZ слова Хитцфельда. - Он делает это, полагаясь на свой опыт и интуицию. Он строит планы на долгосрочную перспективу. Не случайно, что его команды набирали ход во второй половине сезона, побеждали во внутренних первенствах и на международной арене.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ