Хет-трик Модеста принес "Кельну" победу над "Гамбургом"

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле разгромил "Гамбург" – 3:0. Хет-трик оформил Антони Модест. При этом форвард еще и не реализовал пенальти. Теперь на счету француза 11 голов в бундеслиге, и он единолично возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.
"Кельн" после этого успеха поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Гамбург", который провел большую часть второго тайма в меньшинстве, по-прежнему не имеет побед и идет 18-м.
Чемпионат Германии
Бундеслига
9-й тур
"Кельн" – "Гамбург" – 3:0 (0:0)
Голы: Модест, 61 (1:0). Модест, 82 (2:0). Модест, 86 (3:0).
Нереализованный пенальти: Модест, 41 (вратарь).
"Кельн": Хорн, Маврай, Маро (Хайнц, 12), Серенсен, Хектор, Леманн, Риссе, Хегер (Рауш, 89), Модест, Руднев (Цоллер, 56), Осако.
"Гамбург": Адлер, Джуру, Сакаи, Острцолек, Дуглас Сантос, Гец (Грегорич, 66), Холтби, Костич (Мюллер, 75), Юнг, Ласогга (Вальдшмидт, 84), Вуд.
Предупреждения: Модест, 21. Хегер, 33. Руднев, 36. Гец, 40.
Удаление: Вуд, 58.
Судья: Бранд.
30 октября. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/