Хет-трик Модеста принес "Кельну" победу над "Гамбургом"

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле разгромил "Гамбург" – 3:0. Хет-трик оформил Антони Модест. При этом форвард еще и не реализовал пенальти. Теперь на счету француза 11 голов в бундеслиге, и он единолично возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

"Кельн" после этого успеха поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Гамбург", который провел большую часть второго тайма в меньшинстве, по-прежнему не имеет побед и идет 18-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига

9-й тур

"Кельн" – "Гамбург" – 3:0 (0:0)

Голы: Модест, 61 (1:0). Модест, 82 (2:0). Модест, 86 (3:0).

Нереализованный пенальти: Модест, 41 (вратарь).

"Кельн": Хорн, Маврай, Маро (Хайнц, 12), Серенсен, Хектор, Леманн, Риссе, Хегер (Рауш, 89), Модест, Руднев (Цоллер, 56), Осако.

"Гамбург": Адлер, Джуру, Сакаи, Острцолек, Дуглас Сантос, Гец (Грегорич, 66), Холтби, Костич (Мюллер, 75), Юнг, Ласогга (Вальдшмидт, 84), Вуд.

Предупреждения: Модест, 21. Хегер, 33. Руднев, 36. Гец, 40.

Удаление: Вуд, 58.

Судья: Бранд.

30 октября. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.