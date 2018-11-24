Хет-трик Лукебакио принес "Фортуне" ничью в матче с "Баварией"

"Бавария" не смогла удержать победу и сыграла вничью с "Фортуной" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 3:3.

В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, еще один гол на счету у Никласа Зюле. В команде гостей Доди Лукебакио оформил хет-трик.

"Бавария" набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Фортуна" с 9-ю очками на 17-й строчке.

В других матчах игрового дня "Айнтрахт" обыграл "Аугсбург", а "Герта" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" (3:3).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

12-й тур

"Бавария" - "Фортуна Д" - 3:3 (2:1)

Голы: Зюле, 17 (1:0). Мюллер, 20 (2:0). Лукебакио, 44 (2:1). Мюллер, 58 (3:1). Лукебакио, 77 (3:2). Лукебакио, 90+3 (3:3).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Роббен, 71), Хави Мартинес, Мюллер (Хуммельс, 90+2), Горецка, Ренату Санчеш (Рафинья, 80), Левандовски.

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Циммер, Бормут, Боджек (Хеннингс, 85), Финк (Кенан Караман, 76), Усами (Раман, 70), Циммерманн, Штегер, Лукебакио.

Предупреждение: Финк, 69.

Судья: Яблонски (Германия).

24 ноября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

Чемпионат Германии



Бундеслига 1



12-й тур



"Аугсбург" - "Айнтрахт Ф" - 1:3 (0:1)

Голы: де Гузман, 1 (0:1). Алле, 47 (0:2). Ребич, 68 (0:3). Кордова, 90 (1:3).

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер, Каиуби, Шмид, Грегорич (Кордова, 82), Хедира, Йенсен (Рихтер, 46), Шибер (Ку Джа Чхоль, 72).



"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам (Русс, 5), Да Коста, Н`Дика, де Гузман (Виллемс, 89), Фернандеш, Хасебе, Костич, Алле, Ребич, Йович (Гачинович, 78).



Предупреждения: де Гузман, 20. Фернандеш, 25. Рихтер, 54.



Судья: Цвайер (Германия).

24 ноября. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

12-й тур

"Герта" - "Хоффенхайм" - 3:3 (1:2)

Голы: Демирбай, 1 (0:1). Крамарич, 10 (0:2). Ибишевич, 13 (1:2). Бичакчич, 55 (1:3). Леки, 71 (2:3). Лазаро, 87 (3:3).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Люккассен, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Зельке, 62), Груич, Майер, Ибишевич, Калу, Леки.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нордтвейт (Нелсон, 89), Кадержабек, Бичакчич, Шульц, Акпогума, Демирбай, Крамарич (Биттенкурт, 79), Солои (Бельфодиль, 70), Жоэлинтон.

Предупреждения: Леки, 54. Жоэлинтон, 81. Кадержабек, 82.

Судья: Вельц (Германия).

24 ноября. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

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