Херрлих - новый главный тренер "Байера"

Новым главным тренером "Байера" назначен бывший наставник молодежной команды "Баварии" Хайко Херрлих. Как сообщает пресс-служба клуба, с 45-летним специалистом был подписан двухлетний контракт. В минувшем сезоне леверкузенцы стали 12-ми в турнирной таблице чемпионата Германии.

- У меня появилась фантастическая возможность вернуться в качестве тренера в бундеслигу, - отметил Херрлих. - Это отправная точка в моей профессиональной карьере. "Байер" является одним из самых успешных немецких клубов за последние 20 лет и имеет отличную репутацию в Европе.