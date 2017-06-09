Херрлих - новый главный тренер "Байера"

Новым главным тренером "Байера" назначен бывший наставник молодежной команды "Баварии" Хайко Херрлих. Как сообщает пресс-служба клуба, с 45-летним специалистом был подписан двухлетний контракт. В минувшем сезоне леверкузенцы стали 12-ми в турнирной таблице чемпионата Германии.
- У меня появилась фантастическая возможность вернуться в качестве тренера в бундеслигу, - отметил Херрлих. - Это отправная точка в моей профессиональной карьере. "Байер" является одним из самых успешных немецких клубов за последние 20 лет и имеет отличную репутацию в Европе.
BREAKING: Heiko #Herrlich will be the new head coach for #Bayer04!– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 9 июня 2017 г.
He used to play for us! Welcome back, Heiko!
More details soon... pic.twitter.com/0FJ6lkcjqM