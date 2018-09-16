Хеннес - о ситуации с травмированными: "Наш состав укомплектован"

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал травмы полузащитника Корантена Толиссо и защитника Рафиньи. Оба футболиста травмировались в матче чемпионата Германии против "Байера" (3:1).

- У нас достаточно большой состав, чтоб компенсировать эти травмы, - приводит Sport1 слова Хеннеса.

Толиссо получил разрыв передней крестообразной связки колена. В связи с этим он пропустит несколько месяцев. У Рафиньи зафиксировано растяжение лодыжки, он выбыл на несколько недель.

24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч. 33-летний Рафинья участвовал в двух матчах.

Uli Hoeneß on the injuries of Coman, Rafinha and Tolisso: "We have a squad that is big enough to compensate these injuries" [Sport1] pic.twitter.com/EuiCNd7Neu – Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 15 сентября 2018 г.

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