08:19 | Футбол — Германия

Хеннес - о ситуации с травмированными: "Наш состав укомплектован"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал травмы полузащитника Корантена Толиссо и защитника РафиньиОба футболиста травмировались в матче чемпионата Германии против "Байера" (3:1).

- У нас достаточно большой состав, чтоб компенсировать эти травмы, - приводит Sport1 слова Хеннеса.

Толиссо получил разрыв передней крестообразной связки колена. В связи с этим он пропустит несколько месяцев. У Рафиньи зафиксировано растяжение лодыжки, он выбыл на несколько недель. 

24-летний Толиссо в текущем сезоне провел три матча за "Баварию" и забил один мяч. 33-летний Рафинья участвовал в двух матчах.

 

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