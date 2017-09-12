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09:32 | Футбол — Германия

Хенесс считает, что Мюллер не должен быть оштрафован за критику Анчелотти


Президент "Баварии" Ули Хенесс считает, что нападающий команды Томас Мюллер не должен быть оштрафован за публичное выражение недовольства решением главного тренера Карло Анчелотти оставить его в запасе на матч 2-го тура чемпионата Германии против "Вердера" (2:0). По словам форварда, итальянский специалист не использует его качества на 100 процентов.

Отметим, что позже Анчелотти объяснил свое решение тактическими соображениями.

- Думаю, что слова Мюллера находятся в рамках этики. В них нет ничего, за что можно было бы штрафовать игрока, - цитирует Sport1 Хенесса. - В нашем клубе работают люди, которые могут высказываться.

Я недоволен тем, что в отношении "Баварии" каждое слово усиленно рассматривается. Это относится не только к словам извне. Нам всем надо немного успокоиться.

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