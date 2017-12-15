Хайнкесс удивлен слухами о возвращении Санчеша из "Суонси" в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес опроверг информацию о том, что полузащитник мюнхенцев Ренату Санчеш, выступающий на правах аренды за "Суонси", во время зимнего трансферного окна вернется в клуб.

Ранее сообщалось, что обе команды недовольны тем, как проходит аренда хавбека – в этом сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

– В последнее время я регулярно общаюсь со спортивным директором "Баварии". Мы обсуждаем игроков, которые находятся в арендах, чтобы не сомневаться, что мы хорошо заботимся о них, – приводит Sky Sports слова Хайнкесса. – Если я правильно понял, то Санчеш разговаривал с Салихамиджичем, но они не обсуждали возвращение во время зимнего трансферного окна, поэтому я был удивлен слухами.