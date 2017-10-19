Хайнкес установил новые правила для игроков "Баварии"

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес установил новые правила поведения для игроков команды, информирует Sport Bild. Наставник их применял в сезоне-2012/13, когда "Бавария" выиграла чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Футболистам теперь запрещено использовать мобильные телефоны в раздевалке. Они должны быть вежливы и пунктуальны по отношению ко всем сотрудникам клуба. В раздевалке игроки должны сами наводить порядок в своих шкафах после того, как переоделись. Также Хайнкесс добавил две тренировки в неделю с тренером по физической подготовке. Кроме того, футболисты должны особое внимание уделять растяжке.