Хайнкес признан тренером года в Германии

Бывший тренер "Баварии" Юпп Хайнкес назван лучшим тренером года в Германии по версии издания Kicker. В прошлом сезоне мюнхенская команда под его руководством выиграла чемпионат страны и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

В опросе среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов 73-летний Хайнкес (91 голос) всего на два голоса опередил занявшего второе место Доменико Тедеско (89, "Шальке" финишировал вторым в бундеслиге).

Третьим стал нынешний тренер "Баварии" Нико Ковач (77 голосов) – в прошлом сезоне его "Айнтрахт" в финале Кубка Германии победил мюнхенцев.

В прошлом году лучшим тренером года был признан Юлиан Нагельсманн ("Хоффенхайм").