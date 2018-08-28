Хайнкес праздновал требл вместе с футболистами "Баварии" в 2013-м году в ночном клубе

Бывший тренер "Баварии" Юпп Хайнкес вспомнил празднование золотого требла мюнхенского клуба в сезоне 2012/2013. Немецкий специалист рассказал, что поехал в ночной клуб вместе с игроками.

– Это была прекрасная ночь, – приводит Abendzeitung слова Хайнкеса. – Они хотели со мной, стариком, попрощаться как следует. Так что я поехал с ними в один из берлинских ночных клубов. Там было очень плотно, душно и громко. И тем не менее, это была сказочная ночь с моими игроками.

В сезоне 2012/2013 мюнхенцы стали первым немецким клубом, сделавшим золотой хет-трик, одержав победы во всех трех турнирах: бундеслиге, кубке Германии и Лиге чемпионов.