Хайко Херлих: "Байеру" не должно быть стыдно за матч с "Баварией"

Главный тренер "Байера" Хайко Херлих после матча 18-го тура чемпионата Германии против "Баварии" (1:3) отметил, что команда играла с открытым забралом и оказывала давление на соперника. По его словам, игрокам не должно быть стыдно за этот поединок.

- Нам не стоит стыдиться своей игры. Мы играли с открытым забралом, оказав давление на соперника, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Херлиха. - Баварцы просто четче действовали в решающих ситуациях. У нас были моменты, но соперник победил заслуженно.