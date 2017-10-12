Хави Мартинес опроверг информацию об уходе Хамеса Родригеса из "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес опроверг информацию о скором уходе Хамеса Родригеса из клуба. На днях в СМИ появилась информация, что колумбиец намерен покинуть "Баварию" из-за отставки Карло Анчелотти. Напомним, что итальянского специалиста во главе команды сменил Юпп Хайнкес.

- Я не видел Хамеса две недели, но во время последней встречи он был в порядке, - цитирует AS Хави Мартинеса. - Разумеется, он не обрадовался отставке Анчелотти, потому что Карло - выдающийся тренер и отличный человек, но в конце концов, мы все профессионалы. Он знает это, и я уверен, что он вернется в хорошем настроении после выхода Колумбии на чемпионат мира.