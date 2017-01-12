Хавьер Эрнандес: "Мне не нужен гипнотизер, чтобы вновь начать забивать"

Мексиканский нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес, который не может поразить ворота более 100 дней, не намерен обращаться к гипнотизеру. Ранее в Мексике гипнотизер Джон Мильтон помог форварду "Тигрес" Андре-Пьеру Жиньяку прервать безголевую серию, поэтому экстрасенс предложил свои услуги соотечественнику из немецкой команды.

- Мне не нужны никакие гипнотизеры, чтобы вновь стать тем, кем я являюсь, - цитирует ESPN Эрнандеса. - Это печально, что в Мекские считают это необходимым. Что-то уже должно измениться в ментальности мексиканцев. Я никогда не буду что-либо делать, чтобы получить известность. Я никогда не нуждался в гипнотизере. Знаю, что рано или поздно голы придут.