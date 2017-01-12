11:38 | ФУТБОЛ — Германия

Хавьер Эрнандес: "Мне не нужен гипнотизер, чтобы вновь начать забивать"

0
0
0
1

Мексиканский нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес, который не может поразить ворота более 100 дней, не намерен обращаться к гипнотизеру. Ранее в Мексике гипнотизер Джон Мильтон помог форварду "Тигрес" Андре-Пьеру Жиньяку прервать безголевую серию, поэтому экстрасенс предложил свои услуги соотечественнику из немецкой команды.

- Мне не нужны никакие гипнотизеры, чтобы вновь стать тем, кем я являюсь, - цитирует ESPN Эрнандеса. - Это печально, что в Мекские считают это необходимым. Что-то уже должно измениться в ментальности мексиканцев. Я никогда не буду что-либо делать, чтобы получить известность. Я никогда не нуждался в гипнотизере. Знаю, что рано или поздно голы придут.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Чичарито - боец и труженик на поле. Поэтому голы к нему придут снова, ведь безголевые серии могут случаться в игре любого форварда. А "гипнотизёр" этот пусть становится в стенку и не прикрывает трусливо свои ТЕСТИКУЛЫ, если они у него имеются!?

11:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ