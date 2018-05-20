Хасан Салихамиджич: "Судья должен был назначить пенальти в ворота "Айнтрахта"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич после поражения в финале Кубка Германии от "Айнтрахта" (1:3) отметил, что арбитр Феликс Цвайер должен был назначить пенальти в пользу его команды в конце игры. По его словам, тогда у мюнхенцев мог возникнуть шанс на победу.

- Мы должны были забивать. В первом тайме у нас было четыре-пять хороших моментов, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Салихамиджича. - Во втором тайме не так много, но мы доминировали в матче. Франкфуртцы постарались разрушить нашу игру и контратаковать. Им это удалось. Тем не менее, пенальти должен был быть назначен. Тогда счет стал бы 2:2. Но судья видел момент по другому. Сейчас нет смысла об это говорить. Это уже в прошлом.