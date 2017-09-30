Хасан Салихамиджич: "Поражение от "ПСЖ" – последняя капля для руководства "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич уверен, что Вилли Саньоль справится с задачами, которые стоят перед ним в статусе и.о. главного тренера. Специалист признал, что сожалеет об уходе итальянского специалиста.

– В воскресенье я ожидаю от команды правильную реакцию, – цитирует официальный сайт "Баварии" Салихамиджича. – Теперь не может быть никаких отговорок. Самое важное сейчас это матч в Берлине (против "Герты" в чемпионате Германии. – Прим. "СЭ"). Мы хотим непременно одержать в нем победу. Мы должны приложить все силы.

Вилли Саньоль (и. о. главного тренера. – Прим. "СЭ") сделает так, чтобы на поле вышла топ-команда. Новый тренер? Сейчас мы рассматриваем все возможности. Когда мы примем решение, мы сразу о нем сообщим.

Мы все сожалеем о таком развитии событий. Сейчас необходимо все спокойно проанализировать. Для Карло Анчелотти это тоже непростая ситуация. Его помощники Давиде Анчелотти, Джованни Маури, Франческо Маури и Мино Фулко также покинули клуб.

Мы заметили, что команда развивается не так, как мы бы хотели. Мы с беспокойством наблюдали за не самой хорошей игрой команды. Мы надеялись, что ситуация изменится в лучшую сторону. Поражение от "ПСЖ" стало последней каплей. Мы вынуждены были действовать.

Нам нужен тренер, который сможет решить накопившиеся проблемы, который сможет найти хорошее решение. Это непростая задача, но мы определенно сможем найти хорошее решение. Вам не стоит беспокоиться о "Баварии". Мы выйдем из этой ситуации сильными.