Хасан Салихамиджич: "Хайнкес – именно тот, кто может привести "Баварию" к успеху"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич не сомневается в том, что новый главный тренер клуба Юпп Хайнкес сможет привести команду к успеху. Функционер не сомневается, что 72-летний немец добьется поставленных целей.

– Юпп Хайнкес – настоящий чемпион в том, что касается тактики и лидерства, – приводит пресс-служба "Баварии" слова Салихамиджича. – Мы уверены, что он именно тот человек, который может привести нашу команду к успеху в текущей ситуации и добиться поставленных целей.

Отметим, что Хайнкес уже в четвертый раз возглавил мюнхенцев. Ранее специалист руководил клубом с 1987 по 1991 год, в 2009 году (в качестве исполняющего обязанности), а также с 2011 по 2013 год.