Хасан Салихамиджич: "Для "Баварии" ненормально оставаться без тренера во время сезона"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич отметил, что в скором времени будет названо имя нового главного тренера команды. Вчера было объявлено о том, что Карло Анчелотти покинул занимаемый пост. Соответствующее решение было принято после разгромного поражения мюнхенцев в матче группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:3).

– Вопрос с новым главным тренером обсуждается внутри клуба, – цитирует пресс-служба "Баварии" Салихамиджича. – Когда мы придем к какому-то решению, то обязательно его озвучим. Пока же временным тренером команды является Вилли Саньоль.

Для клуба ненормально оставаться без главного тренера во время сезона. Текущая ситуация – непростая для нас. Надеюсь, что команда как следует отреагирует на неудачу в последней игре уже в ближайшем матче против "Герты".